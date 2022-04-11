Как сообщает «НБН», иностранные звезды организовали онлайн-мероприятие с призывом к мировым правительствам и учреждениям поддержать Украину — Stand Up For Ukraine.

Мы просим людей, художников, спортсменов, инфлюэнсеров использовать свой голос, чтобы мир лидеров, корпораций и физических лиц мобилизовал финансирование для поддержки беженцев во всем мире

— говорится на сайте инициативы.

К ней присоединилась и певица Билли Айлиш, которая с братом Финнеасом О’Коннеллом исполнила песню Your Power из последнего альбома.

Мы исполним Your Power как призыв к действиям. Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрит это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину

— заявила Айлиш перед исполнением песни.

Я не могу сделать многое, но я хочу сказать, что поддерживаю украинцев. Эта песня была для них, я посвящаю ее народу Украины, людям, которые так сильно страдают сегодня

— добавила певица, допев песню.

Ранее также мы писали о том, что Кэти Перри поддержала Украину и послала Путина за российским кораблем прямо со сцены