В разговоре с журналистами HB Life шоумен признался, что он готовится к затяжным сражениям, но точные даты завершения войны назвать он не может. Кроме того, Притула добавил, что у украинцев очень мало времени на подготовку и он подозревает, что вооруженный конфликт с РФ затянется, информирует «НБН».

По словам телеведущего, когда закончится война с Россией знают только украинские защитники, поскольку итог боевых действий с захватчиками страны-оккупанта зависит от стойкости ВСУ.

Притула не стал скрывать, что он готовится к затяжной войне и заявил, что разочарован в западных странах, которые затянули в вопросах с санкциями против Российской Федерации и помощи Украине. По его мнению, цивилизованные государства могли работать на профилактику и делать превентивные шаги.

В то же время шоумен не сомневается, что Украина одержит победу в войне, поскольку за ней стоит добро и правда, в то время, как за РФ – «рафинированное зло». Телеведущий призвал соотечественников поддерживать ВСУ, чтобы общими усилиями выгнать вражеские подразделения с территории нашей страны, а также поддерживать экономику Украины «на плаву» и не покидать рабочие места.

Отметим, что ради активного занятия волонтерской деятельностью накануне вторжения армии Путина шоумен отказался вести нацотбор «Евровидения-2022».