Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Нади Дорофеевой.
Украинские исполнители Надя Дорофеева и Артем Пивоваров вскоре порадуют своих поклонников совместной музыкальной работой. Дуэтный трек артистов носит название «Думи». Ранее исполнительница рассказывала, что в новой музыкальной работе будут стихи украинского поэта Тараса Шевченко.
Премьера дуэтной работы Дорофеевой и Пивоварова запланирована на 3 июня. Чтобы добавить еще больше интриги артистка опубликовала кадр из будущего клипа.
Поклонники пишут, что с нетерпением ждут тот момент, когда смогут услышать и увидеть совместную работу артистов.
«Ждем».
«Очень ждем».
«Уверена песня будет невероятной».
«Очень ждем», — пишут поклонники.
В свою очередь продюсер Нади Дорофеевой Ирина Горовая поделилась своими впечатлениями от дуэта артистов. По ее словам, робота вышла глубокой и чувственной.
«Трек и видео невероятные. Такая стильная, глубокая и чувственная работа. Лично пересмотрела и переслушала тысячу раз», — сказала Горовая.
К слову, в апреле Дорофеева выступила на нескольких благотворительных концертах в поддержку Украины. Концерты состоялись в Риге и Таллине.
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