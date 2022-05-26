Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Нади Дорофеевой.

Украинские исполнители Надя Дорофеева и Артем Пивоваров вскоре порадуют своих поклонников совместной музыкальной работой. Дуэтный трек артистов носит название «Думи». Ранее исполнительница рассказывала, что в новой музыкальной работе будут стихи украинского поэта Тараса Шевченко.

Премьера дуэтной работы Дорофеевой и Пивоварова запланирована на 3 июня. Чтобы добавить еще больше интриги артистка опубликовала кадр из будущего клипа.

Фото — Инстаграм-страница Нади Дорофеевой

Поклонники пишут, что с нетерпением ждут тот момент, когда смогут услышать и увидеть совместную работу артистов.

«Ждем». «Очень ждем». «Уверена песня будет невероятной». «Очень ждем», — пишут поклонники.

В свою очередь продюсер Нади Дорофеевой Ирина Горовая поделилась своими впечатлениями от дуэта артистов. По ее словам, робота вышла глубокой и чувственной.

«Трек и видео невероятные. Такая стильная, глубокая и чувственная работа. Лично пересмотрела и переслушала тысячу раз», — сказала Горовая.

К слову, в апреле Дорофеева выступила на нескольких благотворительных концертах в поддержку Украины. Концерты состоялись в Риге и Таллине.