Об этом он рассказал в комментарии изданию Obozrevatel, сообщает «НБН».

Вместе с командой мы работаем здесь над документальным фильмом об этой войне. В большинстве своем он будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта. Сегодня мы видели Бородянку, Бучу — невероятные масштабы опустошения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное влияние

— рассказал драматург.

Я никогда не был так близко к войне до этого. Мне 44 года, немало войн произошло за время моей жизни, что касается одной только моей страны дважды в Ираке, Афганистан, множество других жестоких войн в мире, но я впервые так приблизился к этому.

Драматург также поделился впечатлениями от посещения Бородянки. Сейчас в нем производят демонтаж домов, не подлежащих восстановлению. Также Уиллимон увлекся местными жителями, которые начали возвращаться в разрушенный город.

Я не эксперт в этом. Мне повезло никогда в жизни не сталкиваться с войной так близко, не пришлось бывать в городах сразу после боев — это мой первый опыт. Я думаю, когда люди выбирают нападать на других людей с такой яростью — это самое плохое проявление человечества, противозаконное вторжение. Однако очень вдохновляет то, как жители Бородянки уже приводят в порядок и восстанавливают свой город: ты видишь, как люди очищают улицы, ты видишь, как бригады строителей разбирают завалы, как люди пытаются делать ремонт. И на въезде в город мы видели большую двухкилометровую очередь из машин людей, пытающихся вернуться домой. Среди этого опустошения существует надежда и вдохновение, равно как и в самих украинцах

— поделился Уиллимон впечатлениями после посещения Бородянки.

Я знаю, что в России сейчас очень много дезинформации. Людям очень тяжело узнать правду. Я надеюсь, что если бы люди смогли узнать, что на самом деле происходит в Украине, они могли бы продемонстрировать такую же смелость, как украинцы, чтобы противостоять этому.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что оскароносный Шон Пенн приехал во Львов, чтобы помочь переселенцам