Об этом Леся Никитюк рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает «НБН».

Популярная телеведущая Леся Никитюк, у которой миллионная аудитория в социальных сетях, рассказала, чем сейчас помогает Украине. Знаменитость активно занимается волонтерством в родной Хмельницкой области. Сейчас главная миссия телеведущей – помогать людям, которые из-за войны РФ против Украины остались без крыши над головой.

Никитюк вместе с волонтерами организовала в своей родной школе пункт помощи для переселенцев.

«У нас такой временный приют. Своими силами, мы, что могли то сделали, чтобы людям было комфортно, чтобы они могли помыться, поспать, поесть. Вкусно поесть – мы стараемся максимально отвлечь людей, которые сейчас очень страдают», — сказала знаменитость.

Никитюк заявила, что ведущей и блогером она была до начала полномасштабного вторжения РФ. Сейчас же, по словам селебрити, она примеряет совсем другие профессии.

«Я ведущей и блогером была до 24 февраля. Но после начала полномасштабного вторжения я одну профессию сменила на новых 16. Я теперь и риелтор, и заведующий склада, и водитель, когда надо. Старась для людей искать все, что надо: нужные продукты, одежду, одеяла и т.д. Это моя старая профессия – ведущая и блогер», — заявила Никитюк.

Ранее необычный образ Леси Никитюк вызвал обсуждения в сети.