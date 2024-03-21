Власти Чехии планируют закупить боеприпасы для украинских войск в третьих странах, в чем Венгрия отказывается принимать участие. Руководитель внешнеполитического ведомства Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не изменит свою позицию относительно поставок оружия Киеву.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание DW.

В феврале чешский лидер Петр Павел сообщил, что Прага нашла 800 000 артиллерийских снарядов, которые могла бы получить Украина, однако для этого нужны средства. К закупке боеприпасов для ВСУ присоединились Польша, Латвия, Франция, Бельгия, Норвегия, Швеция и несколько других европейских государств.

Глава МИД сообщил, что Будапешт будет игнорировать программы по военной помощи Киеву. Дипломат добавил, что Венгрия не участвует ни в каких совместных действиях с европейскими странами, которые заканчиваются передачей оружия Украине.

Ранее журналисты заявили, что Венгрия намерена заблокировать принятие решения Евросоюзом о закупке оружия для ВСУ за счет прибыли от замороженных активов государства-террориста.