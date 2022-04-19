Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт Златы Огневич.

Популярная украинская певица Злата Огневич порадовала своих поклонников исполнением песни «Рідна мати моя». Таким образом, знаменитость решила подбодрить украинцев в тяжелую минуту.

Она также призвала всех все время думать о победе Украины над Россией. Певица уверена, что наши мысли материальны и даже таким способом можно приблизить победу над врагом.

«Я верю в силу мысли. А когда у миллионов людей лишь одна мысль – она приобретает большую энергию и воплощается в реальность. Призываю каждый день думать о победе», — пишет Огневич.

Трогательное исполнение Златой «Рідна мати моя» заворожило подписчиков артистки. Они пишут, что у Огневич прекрасный и проникновенный голос.

К слову, недавно Злата Огневич вернулась из США. В Штатах артистка приняла участие в благотворительных концертах, на которых были собраны средства для Украины.

Также недавно Злата Огневич рассказала, какие у нее были первые мысли в ночь начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее Злата Огневич помечтала о том, какой будет Украина после победы.