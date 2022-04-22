Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт Натальи Могилевской.

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о тяжелой утрате. Певица потеряла родного дядю – он погиб в заблокированном Мариуполе.

По словам артистки, российские оккупанты попали двумя снарядами в дом, где жил ее дядя. В детстве певица очень часто бывала в этом доме.

По словам певицы, вместе с дядей умерло и ее детство. Но она всегда будет помнить «запах соленого моря, вкус жареных косичек из теста с сахарной пудрой, виноградник и красивые розы».

«Именно в этих розах и похоронили дядю, потому что по-человечески невозможно было похоронить», — с болью рассказала Наталья.

Певица попросила своих подписчиков помолиться за ее дядю Александра, который погиб от российских обстрелов в Мариуполе.

Поклонники народной артистки выразили ей слова сочувствия и поддержки.

«Наташенька, держитесь». «Держитесь, Наталья». «Искренние сочувствия». «Обнимаю». «Мои сочувствия. Держитесь. Мы с вами, Наталья», — пишут фолловеры.

К слову, недавно Могилевская посетила переселенцев в Мукачево.