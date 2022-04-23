В программе «Зірковий шлях» украинский шоумен признался, что от коллег из страны-агрессора он не ждет публичных заявлений о российско-украинской войне, информирует «НБН».

Данилко рассказал, что со многими российскими артистами он общался лично, пытаясь рассказать правду о трагических событиях в его родной стране, за что звезды РФ на него обиделись.

Артист подчеркнул, что он никого не пытается оскорбить, кроме двух представителей российской пропаганды – Владимира Соловьева и Алены Блин (Жигаловой).

Данилко не стал скрывать, что испытывает к ним злость, назвав Соловьева «кастрюлей», а Блин «ж*пой с глазами». Музыкант отметил, что ведущая вырвала его слова из интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону относительно фразы «Russia, goodbye» и подала информацию так, будто артист подтвердил, что пел эту строчку.

По словам шоумена, он нашел номер телефона Блин и лично написал ей, чтобы разобраться в ситуации.

«Надеюсь, вам стыдно», — сообщение такого содержания отправил музыкант пропагандистке, однако не дождался развития диалога.

На следующий день выходит программа, где Блин транслирует ложь о Данилко с еще большим энтузиазмом, несмотря на то, что артист поймал ее на лжи.

Музыкант добавил, что он бы понял телеведущую, которая подняла трубку и прямо сообщила, что на нее давят и канал могут закрыть, если она не будет «полоскать» его в эфире.

Ранее Данилко высказался о Филиппе Киркорове, который молчит о войне России против Украины. Артист прокомментировал поведение поп-короля эстрады РФ, который публично поддержал супругу кума Путина Оксану Марченко.