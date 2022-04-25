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Его лента «Z (Comme Z)» теперь будет называться «Режь!» («Cut!»), сообщает «НБН» со ссылкой на французскую компанию AlloCiné.

Ранее Украинский институт обратился к Каннскому кинофестивалю и самому режиссеру с просьбой изменить название, которое ассоциируется с символом российских оккупантов «Z».

Мой фильм создан для того, чтобы доставлять радость, и я ни в коем случае не хотел бы, чтобы его прямо или косвенно связывали с войной. Поэтому я очень рад изменить его название, и в такой степени выражаю свою поддержку украинскому народу

– ответил режиссер.

Напомним, буквы «Z» и «V» являются символикой российского полномасштабного вторжения в Украину. Символ поддержки геноцида украинцев также используют пророссийские митингующие, как и георгиевскую ленту. Поэтому правительства Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы и некоторых германских федеральных земель уже запретили использование «Z».

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