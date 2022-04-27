Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Алексея Гончаренко.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что ему стало известно о том, что эпатажный российский артист Филипп Киркоров перевел около 500 тыс. долларов на закупку бронежилетов и оружия для украинских защитников.

Парламентарий поблагодарил певца за помощь для ВСУ и СБУ в условиях полномасштабной войны с Россией.

«Хочу поблагодарить Филиппа Киркорова за помощь ВСУ и СБУ», — пишет нардеп.

Политик добавил, что понимает, почему артист пока не может об этом говорить публично, а также отметил, что это мужественный и верный поступок.

Фото — скриншот публикации нардепа Гончаренко

Сам Киркоров на данный момент не комментирует эту информацию.

К слову, эпатажному певцу запрещен въезд на территорию Украины – Киркоров ранее поддерживал аннексию Россией украинского Крыма. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину певец занял молчаливую позицию. А недавно он заступился за задержанного пророссийского нардепа, кума Путина Виктора Медведчука и его супругу Оксану Марченко. Поклонники и украинские артисты поддали жесткой критике певца за этот его поступок.