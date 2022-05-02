Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в Украину наделал много шума в информационном пространстве. Знаменитость приехала во Львов, чтобы пообщаться с маленькими украинцами, которые пострадали от российской агрессии. Знаменитость также общалась с волонтерами.

Во Львове Джоли посетила одну из местных школ-интернатов, навестила в одной из больниц Львова детей, которые пострадали от ракетного удара российских войск по вокзалу Краматорска.

Кроме того, голливудская звезда отправилась в город Борислав, где посетила детский учебно-реабилитационный центр «Гармония». Джоли охотно фотографировалась и общалась с детьми.

Примечательно, что после этого знаменитость впервые публично прокомментировала свой визит в Украину. Слова актрисы процитировало издание Daily Mail.

«Для меня большая честь быть свидетелем стойкости, мужества и достоинства украинского народа. Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает», — сказала всемирно известная актриса.

К слову, Джоли является послом доброй воли ООН. Однако в Украину она приехала по собственной инициативе.

Ранее в сети отыскали двойника Анджелины Джоли.