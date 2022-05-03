Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Тины Кароль.

Успешная певица Тина Кароль рассказала, какое имя она дала своей кошке, которая еще полтора года назад, будучи маленьким котенком, приблудилась к ней. Все это время знаменитость называла кошку «котя». Но сейчас она обладательница имени «Джавелина».

Певица решила назвать своего питомца в честь американского зенитно-ракетного комплекса «Джавелин», с помощью которого украинские защитники успешно ликвидируют российских оккупантов и их технику.

В сторис в социальной сети Instagram знаменитость поделилась фотографией своего питомца.

«Суровая и храбрая моя котя наконец-то получила имя Джавелина. Всегда называла ее котя», — сопроводила снимок Кароль.

К слову, Тина Кароль активно принимает участие в благотворительных концертах в поддержку Украины. Знаменитость выступала на концертах в Польше и Литве.

Ранее Тина Кароль рассказала о своих будущих концертах в Украине.