Об этом артистка рассказала в эфире объединенного телемарафона, передает «НБН».
Артистка Тина Кароль не сомневается, что Украина победит в войне против России.
«На нашей стороне правда», — заявляет украинская знаменитость.
По словам певицы, своей первый сольный концерт после победы Украины она хочет провести в столице – в Киеве. А вот второй концерт Кароль хочет организовать в Мариуполе. Знаменитость не сомневается, что мы сможем отстоять Мариуполь.
«Даю слово, что второй концерт будет в Мариуполе. Это наш город и мы в него обязательно придем. Все знают, что это наша земля», — сказала исполнительница.
Сейчас звезда украинской сцены в Польше. Здесь она выступает на благотворительных концертах. Певица уже собрала 42 миллиона грн. В поддержку Украины.
«Но я не заселилась здесь. Мой выбор – это быть украинкой», — заявила знаменитость.
К слову, за неделю до полномасштабного вторжения РФ в Украину Тина Кароль ушла в женский монастырь, где она молилась за Украину. Затем певица уехала в Польшу для участия в благотворительных концертах.
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