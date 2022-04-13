Об этом артистка рассказала в эфире объединенного телемарафона, передает «НБН».

Артистка Тина Кароль не сомневается, что Украина победит в войне против России.

«На нашей стороне правда», — заявляет украинская знаменитость.

По словам певицы, своей первый сольный концерт после победы Украины она хочет провести в столице – в Киеве. А вот второй концерт Кароль хочет организовать в Мариуполе. Знаменитость не сомневается, что мы сможем отстоять Мариуполь.

«Даю слово, что второй концерт будет в Мариуполе. Это наш город и мы в него обязательно придем. Все знают, что это наша земля», — сказала исполнительница.

Сейчас звезда украинской сцены в Польше. Здесь она выступает на благотворительных концертах. Певица уже собрала 42 миллиона грн. В поддержку Украины.

«Но я не заселилась здесь. Мой выбор – это быть украинкой», — заявила знаменитость.

К слову, за неделю до полномасштабного вторжения РФ в Украину Тина Кароль ушла в женский монастырь, где она молилась за Украину. Затем певица уехала в Польшу для участия в благотворительных концертах.

Ранее Тина Кароль показала своего кумира во время войны.