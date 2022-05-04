Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Известные артисты Вера Брежнева и Валерий Мелазде отказались выступать для россиян в Турции. Концерты Брежневой и Мелазде изначально были запланированы на весну-лето, то есть, в разгар туристического сезона.

Прокомментировал отмену концертов Брежневой и Меладзе представитель отеля, в котором должны были состояться выступления артистов. По его словам, исполнители сами отказались от выступлений перед россиянами.

«Они сказали, что просто не могут и пришлось отменить все концерты», — сказал представитель отеля.

Кроме того, развлекать россиян в Турции планировала и певица украинского происхождения Ани Лорак, которая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заняла молчаливую позицию. Однако и Лорак отменила свои выступления в Турции для россиян.

Артистка, как известно, с 24 февраля так и не высказала четкую антивоенную позицию. Сейчас местонахождение Лорак неизвестно – знаменитость не появляется в публичном пространстве.

Ранее Злата Огневич публично пристыдила Ани Лорак.