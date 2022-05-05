Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Фокус».

Певица Надя Дорофеева похвасталась, сколько денег удалось собрать благодаря благотворительным выступлениям перед матчами ФК «Динамо» Киев за границей. Певица одна из тех, кто выступает перед матчами киевского «Динамо» за границей. Кроме нее, также выступает Тина Кароль, Юлия Санина и Екатерина Павленко.

В рамках благотворительного тура киевского «Динамо» уже удалось собрать 22 миллиона гривен. Сообщил об этом соорганизатор благотворительного тура киевского «Динамо» Максим Радуцкий. Он отметил, что это лишь промежуточный результат за апрель.

Поделилась данной информацией в сторис Instagram и певица Надя Дорофеева.

К слову, артистка недавно развелась с музыкантом Владимиром Дантесом. Экс-возлюбленные утверждают, что они остались друзьями после разрыва отношений.

В СМИ также появились слухи, что теперь сердце Дорофеевой принадлежит киевскому ресторатору Михаилу Кацурину.