Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Джамалы.
Победительница Евровидения в 2016 году Джамала решила продать свое особое платье. Знаменитость выставила на благотворительный аукцион платье, в котором она открывала Евровидение-2017 в Киеве.
Наряд для знаменитости создала дизайнер Юлия Магдич. По словам певицы, для нее это платье больше чем вещь.
«Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиция и история моей страны», — пишет Джамала.
Благотворительный аукцион стартует 10 мая и продлится до 18 мая.
Выручка пойдет на нужды ВСУ и людям, пострадавшим от развязанной Россией войны в Украине.
Поклонники певицы поддержали ее идею. От них артистка получила множество приятных слов.
«Джамала, восхищаемся тобой. Ты воин светла и невероятное сокровище для нашей страны».
«Джамала, вы молодец».
«Спасибо за все, что делаете для Украины», — пишут поклонники.
Напомним, что активно выступает на благотворительных концертах в Европе в поддержку Украины. Благодаря ее участию на помощь ВСУ и пострадавшим от войны украинцам перевели более 90 миллионов долларов.
К слову, недавно Джамала встретилась с первой леди Турции и рассказала, о чем с ней говорила.
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