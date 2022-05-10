Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Джамалы.

Победительница Евровидения в 2016 году Джамала решила продать свое особое платье. Знаменитость выставила на благотворительный аукцион платье, в котором она открывала Евровидение-2017 в Киеве.

Наряд для знаменитости создала дизайнер Юлия Магдич. По словам певицы, для нее это платье больше чем вещь.

«Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиция и история моей страны», — пишет Джамала.

Благотворительный аукцион стартует 10 мая и продлится до 18 мая.

Выручка пойдет на нужды ВСУ и людям, пострадавшим от развязанной Россией войны в Украине.

Поклонники певицы поддержали ее идею. От них артистка получила множество приятных слов.

«Джамала, восхищаемся тобой. Ты воин светла и невероятное сокровище для нашей страны». «Джамала, вы молодец». «Спасибо за все, что делаете для Украины», — пишут поклонники.

Напомним, что активно выступает на благотворительных концертах в Европе в поддержку Украины. Благодаря ее участию на помощь ВСУ и пострадавшим от войны украинцам перевели более 90 миллионов долларов.

К слову, недавно Джамала встретилась с первой леди Турции и рассказала, о чем с ней говорила.