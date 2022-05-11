Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Факты».

Украинская певица Тина Кароль продолжает участвовать в благотворительных концертах в поддержку Украины и рассказывать всему миру правду о войне в ее родной стране.

Знаменитость прибыла в Японию. В аэропорту артистку встречал известный японский бизнесмен и миллиардер Хироси Микитани. Предприниматель вручил певице букет подсолнухов, а также сделал несколько фото с украинской знаменитостью.

Японскому миллиардеру принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber. Во второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину он пожертвовал Украине 8,7 миллионов долларов.

Тина Кароль в свою очередь поблагодарила японского предпринимателя за поддержку Украины.

«Невероятно благодарна большому другу Украины, филантропу Хироси Микитани за поддержку Украины! Продолжение следует», — заявила знаменитость.

Известно, что в Токио у Кароль запланировано выступление. Также артистка встретится с официальными лицами и дипломатами.

Стоит добавить, что певица активно занимается благотворительной деятельностью для поддержки Украины. Звезда украинской сцены выступила не нескольких благотворительных концертах в Польше.

К слову, недавно певица сообщила фанатам, что назвала свою кошку «Джавелиной» — в честь американского оружия, которым украинские защитники уничтожают российских оккупантов.