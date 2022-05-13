Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Насти Каменских.

В пятницу, 13 мая популярная украинская певица Настя Каменских презентовала новую песню под названием «You Crying» («Ты плачешь»). Над новой композицией, цель, которой рассказать, как можно большому количеству людей о войне в Украине, Каменских работала вместе со своим мужем, продюсером Алексеем Потапенко.

Певица заявила, что очень важно, чтобы мир не стал забывать о войне в Украине, которая превратилась в настоящий геноцид.

«Ведь, как только жестокость станет чем-то «привычным» и будет сопровождаться молчанием, станут слышны разбитые сердца миллионов мирных жителей. Добро всегда побеждает. А добрых сердец гораздо больше того количества агрессоров, которые совершают зло на наших землях», — такими словами артистка сопроводила презентацию своей новой песни.

Каменских заявила, что не сомневается в том, что Украина победит в войне с Россией.

В клипе Каменских поет в черном строгом костюме в темной студии, а между кадрами выныривают жуткие события, которые случились с украинцами за последних два месяца.

Поклонники артистки оценили ее новую песню и видеоработу. Фолловеры пишут, что певица презентовала очень сильную и чувственную работу.

«Очень сильно, до слез». «Очень красивая песня. Голос Насти невероятный». «Спасибо за прекрасную песню», — пишут поклонники.

К слову, недавно Насти Каменских исполнилось 35.