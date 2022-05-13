Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Златы Огневич.

Популярная украинская артистка Злата Огневич активно участвует в благотворительных концертах в поддержку Украины. Накануне знаменитость отправилась в тур по США.

Огневич рассказала, какая история с ней случилась на пути до аэропорта в Чикаго. Артистка вместе со своими попутчиками взяли такси, чтобы успеть на самолет. Водителем такси оказался расист – мужчина высадил из автомобиля певицу и ее компанию.

Как рассказала Злата, все из-за того, что они разговаривали между собой на украинском языке.

«На нас напал расист», — заявила певица, отметив, что из-за хама едва успели в аэропорт.

По словам артистки, водитель такси не скрывал, что он расист и оскорблял украинский язык.

«Мы спросили у него: «вы что, расист?». Он ответил: «да, я расист. Я вас ненавижу. Вы себя неприлично ведете – в присутствии меня, американца, общаетесь на своем недостойном языке»», — поведала Огневич.

Певица призналась, что она в шоке от случившегося и сказала, что с ней никогда не было подобных историй.

К счастью, артистке вместе с командой удалось благополучно добраться в аэропорт на другом авто с адекватным водителем.

Ранее Злата Огневич публично пристыдила Ани Лорак.