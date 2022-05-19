Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на выпуск программы «Зірковий шлях», гостей, которой стала Мика Ньютон.

Украинская певица Мика Ньютон, которая с 2011 года делает карьеру в США, рассказала, что думает об артистках украинского происхождения, которые молчат о войне в родной стране. Речь идет об Ани Лорак и Регине Тодоренко, которые не осудили кровавую войну РФ против Украины.

По словам Мики Ньютон, ее очень разочаровала позиция артисток, для которых заработок в РФ оказался дороже родной страны.

«Если ты 24 числа (24 февраля, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, — ред.), ты не принял решение – этих людей для меня нет. Я разочарована. Если они так себя показывают, то может быть нам и не нужны такие артисты?! Может и не надо, чтобы такие люди называли себя украинцами», — заявила знаменитость.

Также Ньютон добавила, что она поддерживает идею телеведущей Кати Осадчей – отобрать украинский паспорт у Ани Лорак и Регины Тодоренко.

Ранее Мика Ньютон рассказала о своей борьбе с раком.