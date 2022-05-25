Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Маши Ефросининой.

Известная украинская телеведущая, блогер Маша Ефросинина 25 мая отмечает свое 43-летие. Сейчас знаменитость вместе со своими детьми в Европе, а ее супруг Тимур остался в Украине.

Первое поздравление с днем рождение телеведущая получила от своего сына Александра. Он принес маме букет цветов. Примечательно, что раньше всегда первым поздравлял Ефросинину с днем рождения ее супруг. Но сегодня традицию продолжил их сын.

«Двадцать лет мой день рождения начинается с цветов от мужа. Но сегодня, когда мы в тысячах километров друг от друга, наш сын не дал этой традиции прерваться», — поведала телеведущая.

В сторис в социальной сети Instagram знаменитость показала, как 7-летний сын вручает ей цветы. Мальчик сказал, что купил букет маме за свои деньги.

Ефросинину настолько растрогал поступок сына, что она не смогла сдержать слезы радости.

Ранее Ефросинина рассказала о подарке от мужа на прощание перед отъездом из Украины.