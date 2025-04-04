Долгое время в Сети распространяются слухи о том, что в отношениях Ефросининой и ее мужа военнослужащего, бизнесмена Тимура Хромаева начался кризис. Блогер Богдан Беспалов сообщал, что партнер телеведущей устал от нее и намерен уйти к молодой любовнице.

Звездный обозреватель говорил, что Мария постоянно принимает успокоительные, так как сильно нервничает по этому поводу. Пара держит свой разрыв в тайне, информирует издание «НБН».

Знаменитость в разговоре с Натальей Бобок опровергла эту информацию и призналась, что они с мужем смеются над сплетнями о его изменах и их разводе. Ефросинина и Хромаев вместе с 2003 года и за все года отношений он ни разу не позволил жене усомниться в себе.

По словам звезды, муж говорит, что не успевает привыкать к ней, поэтому его другие женщины просто не интересуют.

Как сообщалось, блогер Богдан Беспалов заявил, что певица Настя Каменских хочет развестись с Потапом, но рэпер категорически отказывается расторгать брак.