Недавно Ефросинина дала интервью Рамине Эсхакзай. Во время беседы телеведущая объяснила, почему она никогда не возьмет интервью у Фреймут. По словам журналистки, ей неинтересно разговаривать с человеком, который никогда не покажет себя настоящего в эфире, информирует «НБН».

На своем YouTube-канале Беспалов, ссылаясь на инсайдеров, утверждает, что причина конфликта Ефросининой и Фреймут – не только несовместимость их характеров.

По словам блогера, в 2013 году Ефросинина и ее муж разошлись на время из-за проблем в отношениях. Тогда телеведущая нашла другого мужчину – гендиректора «Нового канала» Владимира Локотко. Роман был достаточно бурным, с красивыми свиданиями и дорогими подарками.

В один момент в их отношения ворвалась Фреймут, которая увела возлюбленного у Ефросининой, а позже вышла за него замуж.

Ранее Ефросинина рассказала, почему она уже 20 лет не общается со своей свекровью.