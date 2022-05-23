Телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова впервые за период вооруженного противостояния российской агрессии опубликовали новый выпуск программы «Взрослые девочки». Украинские звезды вспомнили каким для них был первый день войны, что им пришлось пережить за эти два месяца и чем они занимались все это время, информирует «НБН».

В ходе общения телеведущая, которая выехала из Украины из-за полномасштабного вторжения России, рассказала об особенном подарке от любимого человека. Муж Ефросининой вручил ей символическое украшение перед прощанием на границе.

Знаменитость показала сине-желтую ленту на запястье и рассказала, что она всегда висела на рюкзаке ее супруга, которую он завязал еще в 2014 году, когда происходила Революция Достоинства и с тех пор не снимал ее.

По словам звезды, он всегда ходил с этим рюкзаком и даже брал его в путешествия. Однако во время прощания на границе муж телеведущей повязал ленту ей на руку.

«Развяжу, когда мы увидимся», — Ефросинина вспомнила слова любимого человека, после чего заплакала.

Ранее знаменитость призналась, почему она оборвала связь с родственниками из Керчи. Ефросинина рассказала, как вторжение России в Украину отразилось на ее отношениях с родными из аннексированного Крыма.