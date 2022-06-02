Об этом пишет El Periodico, передает «НБН».

Испанская пресса шумит о расставании певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике. Знаменитости состоят в отношениях уже 11 лет, у них двое общих сыновей.

Причиной завершения гражданского брака пары якобы стали измены футболиста. Поговаривают, что Шакира «застукала» своего возлюбленного в компании «молодой блондинки лет 20». После чего всемирная знаменитость решила поставить точку в отношениях.

По данным инсайдеров, 35-летний футболист сейчас живет один – он вернулся в свою холостяцкую квартиру в Барселоне. Звезда футбола часто проводит время в компании своих друзей-футболистов.

А вот поп-дива Шакира сосредоточилась на воспитании двух сыновей от Пике – Милана и Саши, а также на творчестве. В своей новой композиции под названием «Te Felicito» она намекнула на расставание с гражданским супругом.

К слову, поклонники пары давно заподозрили что-то неладное в отношениях знаменитостей. Шакира и Пике давно не появлялись вместе на публике, перестали публиковать общие снимки в социальных сетях. Также в мае этого года колумбийская певица провела отпуск на Ибице с детьми, но без своего гражданского мужа.

Пока знаменитости не подтвердили информацию о расставании, но и не опровергли.

К слову, в 2020 году Шакира рассказала, почему не хочет выходить замуж за Пике.