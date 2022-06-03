Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Светланы Лободы.

Певица Светлана Лобода на 100-й день полномасштабной войны РФ против Украины презентовала украиноязычную песню «Молитва». В тексте песни речь идет о кровавой войне, которую Россия начала против Украины. Знаменитость также представила клип на данную песню, снятый в черно-белых тонах.

Поклонники артистки высоко оценили ее новую музыкальную работу.

«Мурашки по коже». «Спасибо за эту молитву. Молимся о мире и нашей победе». «Очень трогательно. До слез», — пишут они.

Стоит отметить, что в первые дни начала полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка заняла молчаливую позицию. Только на 5-й день она выложила видео, в котором в слезах просила остановить войну в Украине. При этом артистка не стала называть вещи своими именами и не сказала ни слова о стране-агрессоре РФ. Только через месяц певица сменила риторику и назвала Россию страной-агрессором.

В день премьеры песни «Молитва» Instagram-аккаунте певица заявила, что она решила возобновить выступления и гастроли. Три месяца она не давала никаких концертов, однако сейчас снова приступает к концертной деятельности.

Лобода пообещала, что половина средств, вырученных от каждого выступления и концерта, будет идти на восстановления ее родного города Ирпень, который пострадал от российской оккупации.

«Буду помогать своему родному городу, городу Ирпень. Будем строить большой садик», — поделилась планами звезда.

Ранее Лобода рассказала, как помогает украинцам, которые пострадали от войны.