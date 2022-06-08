Telegram-канал «Украина 365» опубликовал фрагмент концерта Галкина, где юморист эффектно троллит топ-пропагандистов РФ Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву, информирует «НБН».

Сначала комик прошелся по теме расширения Североатлантического Альянса, которая вызывает панику у рупоров кремлевского режима. Галкин пошутил по этому поводу в стиле президента-агрессора Владимира Путина.

«Нравится, не нравится – НАТО расширяется», — резюмировал юморист.

Далее Галкин спрогнозировал следующие шаги псевдожурналистов в их пропагандистских шоу. Комик сообщил, что он предвидит антискандинавские настроения на российском телевидении.

«Скабеева сжигает альбом АВВА, Соловьев стоит и орет: «Карлсон»», — иронизирует юморист.

Галкин добавил, что у россиян шведская стенка будет переименована в «лазалку», шведский стол станет «обжираловкой», а сауна – «сухопаркой».

Ранее Галкин резко обратился к российским СМИ, которые после его антивоенных высказываний запустили фейковые новости о его семье. Юморист возмутился уровнем заказного вранья в РФ.