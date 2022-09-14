Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, как Украина накажет артистов, которые поддерживают российскую вооруженную агрессию или молчат о ней, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале глава Минкульта предупредил таких звезд о том, что в ближайшем будущем они не смогут пользоваться именем Украины, в частности, их лишат звания народных артистов. Для этого ведомтво работает над соответствующими поправками в закон.

Отметим, что певица Ани Лорак, которая молчит о войне в родной стране, активно использует свои украинские звания для организации тура в Европе. Артистка надеется, что ее прошлые достижения в Украине помогут ей опять начать зарабатывать на концертах за границей.