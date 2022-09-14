В интервью программе «ЖВЛ» исполнительница напомнила, что они с Ефросининой произнесли скандальную фразу о том, что им удобнее говорить на русском, в марте, однако, несмотря на изменение ситуации, языковой скандал не утих до сих пор, информирует «НБН».

Полякова подчеркнула, что они с телеведущей давно говорят на украинском языке, но буллинг все не утихает. Певица эмоционально отметила, что хейтеры «п*ердят в своих блогах», а им стоило бы сделать хоть что-то из того, что сделала Ефросинина.

Знаменитость добавила, что они с подругой поддерживают украинизацию и с мая говорят исключительно на языке родной страны.

Отметим, что еще в июле Ефросинина обвиняла украинцев в буллинге из-за языкового скандала. Звезда заявляла, что разборки на этой почве раскалывают наше общество и объясняла, за что ей стыдно перед украинскими защитниками.