Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале утром заявил, что регион подвергся атаке БПЛА. Путинский чиновник сообщил, что дроновый удар, по предварительной информации, обошелся без пострадавших, не став уточнять, куда именно попал беспилотник, пишет «НБН».

Местные паблики рассказали, что ночью БПЛА ударил по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, на предприятии вспыхнул мощный пожар. Перед этим местные жители слышали гул и два «хлопка». В Сети появились соответствующие кадры.

Фото — t.me/ryazan_chp62

В то же время оборонное ведомство страны-агрессора отчиталось об уничтожении и перехвате 3 дронов над Воронежской, и по 1 над территориями Курской, Белгородской и Рязянской областей.

Ссылаясь на источники в украинских спецслужбах, издание «РБК-Украина» заявило, что за атакой на Рязанский НПЗ стоит ГУР МОУ.

Напомним, в ночь на 30 апреля в Крыму прогремела серия взрывов. Россияне пожаловались на удар баллистическими ракетами по временно захваченному полуострову.