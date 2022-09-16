Российская журналистка Ирина Шихман во время интервью поинтересовалась у врача, «ругают» ли его в Украине за «язык агрессора», на что Комаровский дал чрезмерно эмоциональный ответ, информирует «НБН».

Медик сообщил, что его не ругает власть или большинство украинского населения, таким занимаются «определенные маргиналы» в комментариях, на которые он не реагирует.

В любом случае, как отметил звездный врач, языковой вопрос, как и другие проблемы нашего государства, не касаются РФ, после чего потребовал от страны-оккупанта не лезть в «чужой огород».

Комаровский напомнил россиянам о типичной привычке советского человека вмешиваться в дела других. Педиатр привел пример бабушек на лавочке возле подъезда, которые сплетничают об очередном скандале в семье Ивановых, и когда соседка выходит на улицу, ей начинают рассказывать, как себя вести. Медик отметил, что поколение СССР выросло с уверенностью в том, что вмешиваться в дела других людей уместно.

По словам врача, он не видит совместного будущего Украины и страны-агрессора, кроме как, «очень высокого забора до неба». Он добавил, что россиянам присуще имперское мышление, которое ненавидят украинцы, а соседка на лавочке – «бытовая имперскость».

Напомним, что ранее Комаровский неоднократно высказывался об украинизации, заявляя, что недостойно нападать на другие языки, в том числе и на русский.