В интервью YouTube-каналу «Давай не будемо» Кондратюк рассказал, почему жену кума Путина выбрали на роль ведущей масштабного вокального проекта «Х-фактор», информирует «НБН».

По словам продюсера, путь Марченко на телевидении начался еще в студенческие годы, когда ее взяли на ТВ-канал «УТ-3». У девушки не было влиятельных связей и дорогу к популярности она прокладывала себе сама.

Позже она брала интервью и создавала свои шоу, поэтому ее не «вытащили из мешка», поскольку украинцы знали, кто такая Оксана Марченко. Шоумен добавил, что также жена Медведчука была симпатичной, кроме того ее «любил экран».

Ранее Кондратюк высказался о ситуации на Херсонщине. Он объяснил, почему этот регион никогда не станет «вторым Крымом».