Соответствующее видео опубликовано на YouTube. В ролике, переведенном на русский язык, комик призвал жителей страны-агрессора не слушать ложь своего президента. Он заявил, что диктатор скрывает от них, что РФ исторически принадлежит Нидердандам, информирует «НБН».

«Пора объединиться», — отметил Любах, призвав россиян участвовать в референдуме с 23 по 27 сентября.

Юморист добавил, что король Виллем-Александр является и правителем россиян, призвав не беспокоиться о том, что монарх плохо говорит на русском языке, якобы у него та же проблема с нидерландским.

Комик напомнил, что дочь главы Кремля много лет прожила в Ворсхотене. Он призвал жителей РФ подумать об этом, ведь в этом городе «по кайфу не живут», а лишь из-за любви к родине. Также граждане страны-оккупанта получат дополнительную выгоду: став провинцией Нидерландов, они не будут умирать в войне против Украины.

Напомним, что известный британский музыкант призвал первую леди Елену Зеленскую повлиять на мужа, чтобы Украина пошла на уступки России. Жена президента направила его к Путину.