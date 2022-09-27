Певица, которая молчит о кровопролитии в Украине, пела свой хит «Желтые тюльпаны» в блестящем синем платье, а девушки из подтанцовки размахивали желтыми лентами. Королева решила выложить кадры выступления в соцсети, однако видео вскоре исчезло, по всей видимости, артистка его удалила, информирует «НБН».

Однако фрагмент ее концерта успел опубликовать пропагандистский «5 канал». Сочетание цветов украинского флага во время выступления певицы вызвало возмущение россиян, которые решили, что так звезда завуалированно поддерживает соседнюю страну.

Под одним из роликов на YouTube, где обсуждалось это выступление, российские пользователи видеохостинга стали писать гневные комментарии.

Напомним, что украинский журналист Дмитрий Гордон высмеял Наташу Королеву, которая решила подзаработать на онлайн-марафоне похудения, показав постыдное фото артистки.