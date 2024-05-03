На встрече с жителями Люнебурга канцлер ответил на вопрос, почему он не передает крылатые ракеты Taurus Украине. Глава правительства заявил, что есть оружие, которое можно отправлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают, информирует «НБН».

По словам Шольца, в этом вопросе нельзя вести дебаты, как между друзьями, когда друг спрашивает: «Ты что, мне не доверяешь?». Со смехом политик отметил, что он доверяет своему другу, однако не стал бы давать все оружие каждому.

Опубликованное видео ироничного комментария канцлера удивило и возмутило жителей ФРГ на фоне продолжительного обсуждения поставок Taurus Киеву.

Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Левеныч заявил, что Шольц выдал «безвкусную шутку за счет украинцев», которые надеются на немецкое дальнобойное оружие, чтобы перерезать оккупантам пути снабжения.

Журналист отметил, что глава правительства устроил «разнос» жителям Украины, в которых видит друзей. Очевидно, что канцлер не доверяет им насколько, чтобы предоставить необходимые ракеты.

Ранее бывший глава Минобороны Британии назвал беспочвенным отказ Шольца передать Taurus для ВСУ.