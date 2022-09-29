Американский рэпер Кулио (настоящее имя Артис Леон Айви-младший) умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает «НБН» со сылкой на портал TMZ и менеджера исполнителя.

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По данным портала, предположительной причиной смерти рэпера стала остановка сердца.

Coolio наиболее известен как исполнитель песни Gangsta’s Paradise, ставшей саундтреком к фильму Dangerous Minds в 1995 году. Благодаря этой композиции картину номинировали на премию канала MTV в категории «Лучшая песня».

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