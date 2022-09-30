Недавно Пугачева с детьми вернулась в родную страну, однако в четверг, 29 сентября, она вновь уехала из РФ. В начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину знаменитость вместе с семьей отправилась в Израиль, а в мае получила гражданство этого государства, информирует «НБН».

Издание «Телеграф» показало новый паспорт звезды, заверив, что подлинность документа для репатрианта, который будет действовать до мая 2023 года, подтвердили источники среди израильских пограничников.

Отметим, что муж певицы, пародист Максим Галкин активно критикует российские власти и пропагандистов, за что в РФ его объявили иностранным агентом. Артистка попросила предоставить ей такой же статус в знак солидарности с мужем.

При этом звезда ни слова не написала о войне в Украине. Ранее ведущий новостей Олег Панюта предположил, почему Пугачева до сих пор не осудила политику Кремля.