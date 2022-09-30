Фрагмент выступления Охлобыстина в российской столице опубликовал Telegram-канал «Украина 365», информирует «НБН».

Путинист назвал войну, которую развязала Российская Федерация против Украины, «священной». Также он пригрозил вооруженной агрессией всему миру, оправдываясь религией.

«Гойда, братья и сестры, гойда», — призывал граждан страны-оккупанта к кровопролитию одиозный актер. Он отметил, что россиянам не хватает таких боевых кличей, как «древнерусское слово гойда», которое означает немедленное действие.

Охлобыстин призвал бояться мир, который «управляется безумцами, извращенцами, сатанистами», «лишенный истинной чистоты, веры и мудрости».

«Бойся, мы идем! Гойда!» — кричал путинист, речь которого публика поддержала овациями и одобрительными возгласами.

Напомним, что пять месяцев назад скандальный актер рвался на войну против Украины, однако на фронт так и не поехал. Недавно Охлобыстина заметили в оккупированном Донецке. В «столице ДНР» путинист в военной форме фотографировался с сепаратистами.