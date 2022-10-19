Звезды презентовали дуэтную композицию «Вышиванка», которую написали украинский поэт Николай Сом и композитор Оскар Сандлер, в современной аранжировке, информирует «НБН».

Видео на песню появилось на YouTube-канале Веры Брежневой. В описании к черно-белому клипу знаменитость использовала новый псевдоним – VERA. Видеоряд состоит из кадров из студии звукозаписи, где певицы впервые встретились после 24 февраля и спели о любви, разлуке, тревоге и защите от зла.

Не менее интересной оказалась обложка к песне, которую артистки опубликовали в своих социальных сетях. Изображение создала мастерица София Гольдман-Монастырская, используя старинную технику вышивания «цепочка».

Напомним, что Вера Брежнева после вторжения России в Украину разорвала все связи со страной-агрессором. Об этом рассказала бывший пиар-менеджер певицы анастасия Драпеко. По ее словам, звезда не планирует возвращаться в РФ.