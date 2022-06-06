Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

Певица Вера Брежнева разорвала все свои связи со страной-агрессором. Знаменитость больше не планирует давать концерты и корпоративы в России и сотрудничать с компании страны-оккупанта.

Рассказала об этом уже экс-пиар-менеджер артистки Анастасия Драпеко. Пиарщица заявила, что она больше не сотрудничает с Брежневой. Более того, по ее словам, Брежнева не планирует возвращаться в РФ.

Стоит отметить, что Брежнева, которая долгие годы работала в России, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину высказала свою позицию. Она поддержала Украину и начала активно помогать своей родной стране. Певица занялась волонтерством в Польше.

Стоит отметить, что недавно появилась информация о том, что Брежнева на грани развода со своим супругом, композитором Константином Меладзе. Причина – молчание Меладзе о войне в Украине. Композитор якобы боится потерять свой бизнес в России.