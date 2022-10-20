В своем Instagram-аккаунте Лорак опубликовала кадры из нового клипа на песню «Лабиринт», который зрители увидятв пятницу, 21 октября. В комментариях к публикации российские поклонники знаменитости бросились петь ей дифирамбы, в то время, как украинские пользователи соцсети беспощадно раскритиковали артистку, информирует «НБН».

Соотечественники исполнительницы заявили, что Лорак для них уже никто и в родной стране ее никто не ждет. Те, кто еще недавно любил творчество артистки, недоумевают, как она может спокойно жить и еще что-то снимать:

«Нет слов. В ее стране война, а у нее премьера песни»;

«Украина вас родила, а Россия с Филиппом похоронили»;

«Очень жаль, что ты молчишь, когда твой родной дом уничтожают, твоих людей и детей убивают. Ани, жизнь – бумеранг и тебе все вернется»;

«Ани Лорак предала Украину!»;

«А как же тур по Европе? Все? Предателей, уважаемая, никто не любит! Их нигде не ждут»;

«Ты для меня была музой до войны, а теперь ты – никто и звать тебя никак».

Напомним, что фанаты Ани Лорак угрожали украинскому ведущему.