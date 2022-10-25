После того, как Брежневой напомнили ее скандальное интервью, Демин опубликовал видео, в котором заявил, что хейт в адрес певицы незаслуженный, информирует «НБН».

Ведущий встал на защиту артистки, отметив, что вместе с Татьяной Решетняк (TAYANNA) Брежнева не только выпустила трек, но и открыла волонтерский штаб в Польше. Он заверил, что знаменитость поддерживает соотечественников с первого дня полномасштабной войны с РФ.

По словам Демина, певице нужно больше говорить о своей деятельности, отметив, что она не любит хвастаться своими хорошими поступками, получая за это незаслуженную критику.

Напомним, что Вера Брежнева презентовала дуэтную композицию на украинском языке, удивив общественность. Клип на песню звезда подписала новым псевдонимом.