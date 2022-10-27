В среду, 26 октября, состоялась премьера композиции «Божевільна» Славы Каминской. Артистка записала новую песню на диктофон в Нидерландах, информирует «НБН».

Внезапно свежий трек экс-участницы группы «НеАнгелы» прорекламировала в соцсетях Ани Лорак, против которой СНБО Украины ввел санкции, лишил титулов и государственных наград.

Лорак в своих Instagram-stories запостила отрывок трека, поздравив артистку с премьерой. Комплиментарную публикацию предательницы Украины Каминская перепостила на свою страницу, добавив слова из вирусного хита исполнителя Thekomakoma.

Возможно внезапное проявление внимания Лорак к Каминской связано с тем, что бывшая солистка группы «НеАнгелы» в одном из интервью встала на защиту артистки, которая молчит о кровопролитии в родной стране.

Каминская нашла оправдание украинской звезде, которая много лет живет и работает в России, предположив, почему певица не говорит о войне. Знаменитость заявила, что она не осуждает Лорак за ее позицию.