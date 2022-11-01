MARUV, которая до полномасштабного вторжения россиян регулярно давала концерты на территории страны-агрессора, впервые за период с 24 февраля вышла на связь с поклонниками, информирует «НБН».

В Instagram-аккаунте предательницы Украины в разделе Stories появилась публикация на английском языке. В коротком сообщении скандальная артистка сообщила фанатам, что она с семьей и ребенком находится в безопасном месте и с ней все хорошо, поблагодарив тех, кто переживал за нее.

Напомним, что до полномасштабного вторжения России MARUV оправдывала украинских коллег по сцене, которые выступали на территории страны-оккупанта. Певица обвиняла отечественный шоу-бизнес в том, что он не дает возможность артистам хорошо зарабатывать.