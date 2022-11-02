В интервью «ЖВЛ» исполнительница призналась, что за период сотрудничества с Меладзе с 2009 по 2010 год ей пришлось пережить что-то «чуть хуже» психологического издевательства, информирует «НБН».

Приходько не ответила на вопрос, было ли это физическое насилие со стороны продюсера, однако отметила, что он ее не домогался.

По словам артистки, из травмирующего опыта ей пришлось выбираться около пяти лет и ей не хочется вспоминать те ситуации, чтобы не тревожить свою душу вновь. Сейчас из-за того периода знаменитость иногда переживает панические атаки.

О трагическом опыте певицы знает ее муж Александр и психолог, публично звезда им не делится, поскольку не хочет, чтобы это обсуждали поклонники и СМИ.

Ранее Приходько рассказала о подставе российской певицы Полины Гагариной в 2011 году и роли Константина Меладзе в той ситуации.