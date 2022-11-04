В интервью YouTube-каналу «Розмова» Притула рассказал, что он еще не созрел для того, чтобы поставить большой крест на своей телевизионной карьере, однако сейчас в развлекательных шоу себя не видит, информирует «НБН».

Волонтер отметил, что на съемочную площадку он выходил год назад и не знает, сможет ли после полномасштабной войны вернуться на экраны и, делая вид будто ничего не случилось, призывать украинцев веселиться. По этой причине телеведущий откладывает этот вопрос до победы Украины.

Как отметил Притула, он никогда не ходил на работу по принуждению. Поэтому если он не будет расположен к этому делу, в телеэфир больше не выйдет.

При этом волонтер считает, что креативная индустрия не ограничивается телевизионными шоу и после победы Украины он сможет проявить себя в другой сфере.

Ранее Притула рассказал, как он начал свой путь в волонтерстве, которым занимается с 2014 года. Телеведущий объяснил, почему начал помогать украинским военным.