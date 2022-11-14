Близкий друг Винника, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери, протоиерей Виталий Трач в комментарии изданию «Факты» подтвердил информацию о серьезной болезни артиста, информирует «НБН».

Священник сообщил, что любимец украинской публики имеет серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, певец сейчас проходит лечение в одной из берлинских клиник, при этом продолжает поддерживать родную страну, которая сражается с российскими захватчиками, покупая автомобили для ВСУ.

В июле адвокат Винника также сообщала, что певец находится в Берлине. По ее словам, у артиста начались проблемы со здоровьем еще до начала полномасштабной войны, а после 24 февраля они обострились, по этой причине он обратился за помощью к немецким врачам.