В эфире пропагандистского российского телеканала «НТВ» певица, которая поддержала войну против Украины, похвасталась знакомством с ее президентом Владимиром Зеленским, информирует «НБН».

По словам Лолиты, она когда-то была влюблена в лидера украинцев, однако «как в самого лучшего продюсера». Аристка отметила, что президент соседней страны для нее – доказательство того, что «артистам не надо заниматься политикой».

После звезда заявила, что ей хорошо в РФ и она будет разделять с ней абсолютно все, поскольку она автоматически «вышла замуж» за Россию в 1987 году. Предательница Украины подчеркнула, что страна-агрессор «дала ей все».

Напомним, что ранее в соцсетях Лолита опубликовала видео, рассказав об инциденте с ее матерью в Киеве, которая якобы пострадала из-за русского языка.