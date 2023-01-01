Как информирует «НБН», такое выступление артистки прокомментировал в Телеграм украинский политический деятель, экс-депутат ВРУ Тарас Чорновил, опубликовав фрагмент видео ее выступления.

В частности, он написал:

«Кацапская свол@чь засыпает Украину ракетами и боевыми дронами, а малороссы развлекают москалей. Предательница Повалий поет для рашистского скота «Червону руту». А поперек горла ей она не стала? Москалики радуются, они и дальше убеждены, что есть «народы-братья» и они убивают украинцев только для нашего блага».

При этом он продолжил:

«Есть ли что-то противнее москаля? Да! Это предатель-малорос. И их, к сожалению, очень много. Просто кто-то унижает Украину своим участием в кацапских шоу, а еще кто-то разминировал Крымский перешеек, приказывал отвести войска с севера и сдавал Украину за эти три дня…».

Напомним, ранее мы писали о том, что на концерте в честь Кобзона Таисия Повалий уже пела для россиян на украинском языке песню «Черемшина».